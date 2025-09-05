PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Groß-Gerau: Mit gestohlenem Fahrrad gegen Auto geprallt/22-Jähriger mit 3,74 Promille - Polizei sucht Fahrradbesitzer

Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.09.), gegen 7.30 Uhr, stieß ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer im Einmündungsbereich Mainzer-/Frankfurter Straße gegen ein dort haltendes Fahrzeug. Der Radler verletzte sich hierbei leicht. Das Auto blieb unbeschädigt, das Fahrrad war anschließend aufgrund von Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer zeigte anschließend 3,74 Promille an. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Zeugen beobachteten kurz vor dem Unfall, dass der Mann das Fahrrad offenbar aus einem Innenhof in der Mainzer Straße entwendete. Bislang konnten die Ordnungshüter den rechtmäßigen Besitzer noch nicht ermitteln. Wer Hinweise auf den Eigentümer des grün-weißen Mountainbikes der Marke "Galano" geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

