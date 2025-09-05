POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannte schießen Löcher in Glasfassade von Bistro/Kripo sucht Zeugen
Groß-Gerau (ots)
Bislang unbekannte Täter verursachten an der Glasfassade eines Bistros in der Darmstädter Straßes Schäden durch zwei "Einschusslöcher". Die polizeilichen Ermittlungen, ob die Schäden durch eine Schusswaffe entstanden sind, dauern an. Die Beschädigungen dürften in der Nacht zum Donnerstag (04.09.), in der Zeit zwischen 1.30 und 7.30 Uhr entstanden sein.
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
