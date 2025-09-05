Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Regenbogenfahnen vor Rathaus beschädigt/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots)

Die Gemeinde Büttelborn erstattete nun Strafanzeige bei der Polizei, weil Unbekannte bereits in der Zeit zwischen Freitagmittag (29.08.) und Samstagvormittag (30.08.) Seile von zwei Fahnenmasten vor dem Rathaus in der Mainzer Straße beschädigten und so die Regenbogenfahnen, die aus Solidarität anlässlich der CSD-Veranstaltung am 30. August in Groß-Gerau gehisst wurden, zu Boden hingen. Anschließend urinierten die Unbekannten auf die Fahnen und drückten auf einer von ihnen eine Zigarette aus.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

