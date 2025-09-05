Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Gernsheim (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 04.09.25, 17:30 bis Freitag 05.09.25, 08:30 wurde in Gernsheim ein vor der Anschrift Römerstraße 19 abgeparktes Wohnmobil durch ein offenbar vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell