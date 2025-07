POL-KN: (Furtwangen, Lkr. SBK) Körperverletzung in der Baumannstraße (26.07.2025)

Furtwangen (ots) - Nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 23.45 Uhr geriet ein 22-Jähriger zunächst mit einem anderen Gast in einen verbalen Streit. Dieser Streit eskalierte dermaßen, dass der 22-Jährige ...

mehr