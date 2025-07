Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkr. SBK) Auseinandersetzung in Gaststätte - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (25.07.2025)

Furtwangen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 23.45 Uhr geriet ein 22-Jähriger zunächst mit einem anderen Gast in einen verbalen Streit. Dieser Streit eskalierte dermaßen, dass der 22-Jährige Pfefferspray in der Gaststätte versprühte und anschließend flüchtete. Durch die Pfeffersprayattacke wurden insgesamt 7 Personen verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07724 949500 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell