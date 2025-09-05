PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Scooter Fahrer

Oberzent/ Falken-Gesäß (ots)

Am Sonntagabend (31.08.2025) ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Unfall im Bereich der Oberen-Ortsstrasse. Ein 56-Jähriger Mann stürzte aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter und wurde mit schwersten Verletzungen in die Kopfklinik Heidelberg eingeliefert. Der 56-jährige erlag seinen Verletzungen am 05.09.2025.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
$user.getFirstName() $user.getName()
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 14:07

    POL-DA: Erbach: Elf Plakate entwendet/Verein erstattet Anzeige

    Erbach (ots) - Elf Plakate, die der Verein "Lebenswert Odenwald e.V.", im Rahmen einer Wanderausstellung entlang der Jahnstraße an Laternen angebracht hatte, wurden im Zeitraum zwischen dem 25. August und Donnerstag (04.09.) von Unbekannten entwendet. Der Verein erstattete nun Strafanzeige bei der Polizei. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:35

    POL-DA: Bensheim: Kindergarten im Visier/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (05.09.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einem Kindergarten in der Niddastraße in Auerbach. Sie durchwühlten das Büro und ließen anschließend wenige Euro aus einer Kaffeekasse mitgehen. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:23

    POL-GG: Unfallflucht - Zeugenaufruf

    Gernsheim (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 04.09.25, 17:30 bis Freitag 05.09.25, 08:30 wurde in Gernsheim ein vor der Anschrift Römerstraße 19 abgeparktes Wohnmobil durch ein offenbar vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren