POL-ERB: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem E-Scooter Fahrer
Oberzent/ Falken-Gesäß (ots)
Am Sonntagabend (31.08.2025) ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Unfall im Bereich der Oberen-Ortsstrasse. Ein 56-Jähriger Mann stürzte aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Scooter und wurde mit schwersten Verletzungen in die Kopfklinik Heidelberg eingeliefert. Der 56-jährige erlag seinen Verletzungen am 05.09.2025.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
