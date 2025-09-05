Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Elf Plakate entwendet/Verein erstattet Anzeige

Erbach (ots)

Elf Plakate, die der Verein "Lebenswert Odenwald e.V.", im Rahmen einer Wanderausstellung entlang der Jahnstraße an Laternen angebracht hatte, wurden im Zeitraum zwischen dem 25. August und Donnerstag (04.09.) von Unbekannten entwendet. Der Verein erstattete nun Strafanzeige bei der Polizei.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell