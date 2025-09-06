PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Brand einer Lagerhalle

Michelstadt (ots)

Am späten Freitagabend (05.09.) wurde um 23.04 Uhr der Brand einer Lagerhalle in dem verlängerten Kappenrainweg gemeldet. Trotz dem schnellen Eintreffen der Feuerwehren aus Michelstadt, Erbach, Steinbach, Stockheim und Bad- König, konnte das komplette Niederbrennen der Halle nicht verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen fielen neben dem Gebäude selbst, auch darin gelagerte landwirtschaftliche Geräte und Reitutensilien den Flammen zum Opfer. Zu einer möglichen Brandursache können ebenso wie der zu erwartenden Höhe des entstandenen Sachschaden keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Odenwald werden die Ermittlungen aufnehmen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

