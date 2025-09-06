POL-DA: Michelstadt: Brand einer Lagerhalle
Michelstadt (ots)
Am späten Freitagabend (05.09.) wurde um 23.04 Uhr der Brand einer Lagerhalle in dem verlängerten Kappenrainweg gemeldet. Trotz dem schnellen Eintreffen der Feuerwehren aus Michelstadt, Erbach, Steinbach, Stockheim und Bad- König, konnte das komplette Niederbrennen der Halle nicht verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen fielen neben dem Gebäude selbst, auch darin gelagerte landwirtschaftliche Geräte und Reitutensilien den Flammen zum Opfer. Zu einer möglichen Brandursache können ebenso wie der zu erwartenden Höhe des entstandenen Sachschaden keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Odenwald werden die Ermittlungen aufnehmen.
Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)
