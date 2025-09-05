Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Die 25 jährige Geschädigte stellte am Donnerstag, 04.09.2025 gegen 17.00 Uhr ihren silbernen Pkw Citroen, C 3 vor dem Anwesen Poststraße 7 in 69483 Wald-Michelbach zum Parken ab. Der Pkw stand dabei in Fahrtrichtung Sauergasse, halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn. Als die Geschädigte am Freitag, 05.09.2025 gegen 13.00 Uhr zu ihrem Pkw zurück kehrte stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug beschädigt war. Vermutlich beim Ein.- oder Ausparken fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den Pkw der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 06207/94050 mit der Polizeistation in Wald-Michelbach in Verbindung zu setzen.

