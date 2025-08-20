POL-OH: Auffahrrampe entwendet
Vogelsbergkreis (ots)
Auffahrrampe entwendet
Schlitz. Im Zeitraum von Montag (18.08.), 16 Uhr, bis Dienstag (19.08.), 11.45 Uhr, entwendeten Unbekannte eine schwarze Auffahrrampe aus Hartgummi, die am Bordstein vor einer Grundstückzufahrt in der Gartenstraße platziert war. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 30 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell