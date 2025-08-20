POL-OH: Auffahrrampe entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Eisautomaten aufgebrochen Hohenroda/Breitenbach. Unbekannte brachen am Dienstag (19.08.), gegen 2.50 Uhr, gewaltsam einen Eisautomaten in der Straße "Dorfwiese" in Mansbach auf und entnahmen aus diesem zwei Geldkassetten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden - zwischen 1.10 Uhr und 2.30 Uhr - war ebenfalls ein Eisautomat in der Hauptstraße in Breitenbach am Herzberg Ziel Unbekannter. Der ...

