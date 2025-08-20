PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrrampe entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Auffahrrampe entwendet

Schlitz. Im Zeitraum von Montag (18.08.), 16 Uhr, bis Dienstag (19.08.), 11.45 Uhr, entwendeten Unbekannte eine schwarze Auffahrrampe aus Hartgummi, die am Bordstein vor einer Grundstückzufahrt in der Gartenstraße platziert war. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 30 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:40

    POL-OH: Eisautomaten aufgebrochen

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Eisautomaten aufgebrochen Hohenroda/Breitenbach. Unbekannte brachen am Dienstag (19.08.), gegen 2.50 Uhr, gewaltsam einen Eisautomaten in der Straße "Dorfwiese" in Mansbach auf und entnahmen aus diesem zwei Geldkassetten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden - zwischen 1.10 Uhr und 2.30 Uhr - war ebenfalls ein Eisautomat in der Hauptstraße in Breitenbach am Herzberg Ziel Unbekannter. Der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 16:21

    POL-OH: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Auffahrunfall mit vier Beteiligten Bad Hersfeld. Am Montag (18.08.), gegen 08.00 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Renault Fahrer, eine 48-jährige Seat-Fahrerin und ein 43-jähriger BMW-Fahrer (alle aus Bad Hersfeld) in der genannten Reihenfolge die B62 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen von Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Kurz vor der Ausfahrt "Hohe Luft" mussten die Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren