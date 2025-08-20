Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Diebstahl aus Tasche - Tatverdächtiger festgenommen

Anhänger gestohlen

Sachbeschädigung

Kalbach. In der Zeit zwischen Samstag (09.08.) und Donnerstag (14.08.) wurde im Ortsteil Veitsteinbach eine Sachbeschädigung am dortigen Bürgerhaus begangen. Der oder die unbekannten Täter verklebten das Türschloss der Eingangstür zum Bürgerhaus mit Sekundenkleber. Das Türschloss war daraufhin nicht mehr funktionstüchtig und musste ausgetauscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Tasche - Tatverdächtiger festgenommen

Fulda. Am Dienstag (19.08.), gegen 9.40 Uhr, entnahm im Schlossgarten ein 29-jähriger Mann Bargeld aus einer Tasche, die an einem Fahrrad befestigt war. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Eigentümerin, die den Tatverdächtigen im Auge behielt, bis er kurze Zeit später von einer Streife der Stadtpolizei festgenommen werden konnte. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Anhänger gestohlen

Burghaun. In der Franz-Wieber-Straße im Ortsteil Hünhan stahlen Unbekannte am Dienstag (19.08.), zwischen 10 Uhr und 14.10 Uhr, einen Pkw-Anhänger des Herstellers Humbaur mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XI 572, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

