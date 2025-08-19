Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eisautomaten aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Wartenberg. Am frühen Dienstagmorgen (19.08.) machte sich ein unbekannter Langfinger an den Eisautomaten in Angersbach und Angenrod zu schaffen. Gegen 0.45 Uhr brach ein Unbekannter mittels nicht bekanntem Hebelwerkzeug zunächst den in der Anne-Frank-Straße befindlichen Eisautomat auf und entwendete hieraus die Kasse. Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, war der Eisautomat in der Lauterbacher Straße in Angersbach Ziel des Unbekannten. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

