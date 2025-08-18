POL-OH: Diebstahl von Hängesessel
Vogelsbergkreis (ots)
Diebstahl von Hängesessel
Alsfeld. Am frühen Samstagmorgen (16.08.), gegen 2:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Außengelände eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Hessenhalle" indem sie einen Zaun gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten sie von dort einen "Hängesessel" im Wert von rund 200 Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell