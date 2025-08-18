PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Hängesessel

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Hängesessel

Alsfeld. Am frühen Samstagmorgen (16.08.), gegen 2:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Außengelände eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Hessenhalle" indem sie einen Zaun gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten sie von dort einen "Hängesessel" im Wert von rund 200 Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

