Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Hängesessel

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am frühen Samstagmorgen (16.08.), gegen 2:15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Außengelände eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Hessenhalle" indem sie einen Zaun gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten sie von dort einen "Hängesessel" im Wert von rund 200 Euro und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

