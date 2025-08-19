POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Pkw zerkratzt
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Diebstahl von Baustelle
Heringen. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (16.08.) und Montag (18.08.) Baumaschinen im Wert mehrerer tausend Euro von einer Baustelle in der Straße "An der Kläranlage". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Pkw zerkratzt
Bad Hersfeld. Unbekannte zerkratzten am Montag (18.08.), zwischen 4.40 Uhr und 12.30 Uhr, einen schwarzen Renault Arkana, der in der Straße "Am Wendeberg" geparkt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
JS
