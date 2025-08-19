PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf B276

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Am Dienstag (19.08.), gegen 06:40 Uhr, ereignete sich auf der B 276 bei Grebenhain ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 23-jähriger Volvo-Fahrer aus Ronneburg die B276 von Hartmannshain kommend in Richtung Bierstein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam in einer Böschung zum Liegen. Der 23-Jährige verletzte sich hierbei schwer und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

