POL-OH: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Hersfeld Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Bad Hersfeld. Am Montag (18.08.), gegen 08.00 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Renault Fahrer, eine 48-jährige Seat-Fahrerin und ein 43-jähriger BMW-Fahrer (alle aus Bad Hersfeld) in der genannten Reihenfolge die B62 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen von Bad Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Kurz vor der Ausfahrt "Hohe Luft" mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache wechselte ein in gleicher Richtung fahrender 18-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem VW unmittelbar hinter den stehenden Fahrzeugen vom linken auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dem stehenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen den davorstehenden Seat und dieser wiederum auf den Renault der 47-Jährigen geschoben. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
