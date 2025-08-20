Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eisautomaten aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Eisautomaten aufgebrochen

Hohenroda/Breitenbach. Unbekannte brachen am Dienstag (19.08.), gegen 2.50 Uhr, gewaltsam einen Eisautomaten in der Straße "Dorfwiese" in Mansbach auf und entnahmen aus diesem zwei Geldkassetten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ebenfalls in den frühen Morgenstunden - zwischen 1.10 Uhr und 2.30 Uhr - war ebenfalls ein Eisautomat in der Hauptstraße in Breitenbach am Herzberg Ziel Unbekannter. Der Automat hielt den Aufbruchsversuchen stand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

