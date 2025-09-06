Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Biblis: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

Biblis (ots)

Am 05.09.2025 gegen 15:49 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Mannheim mit seinem Leichtkraftrad (Roller) die B44 aus Richtung Groß-Rohrheim in Richtung Bürstadt. Eine 73 Jahre alte Frau aus Biblis befuhr mit ihrem PKW die B44 aus Richtung Bürstadt kommend in Richtung Biblis. Die Frau wollte links nach Biblis in die Bürstädter Straße abbiegen, als sie mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad kollidierte. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die B44 musste in diesem Bereich für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-9440-0 zu melden.

