Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Auto flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrrad

Rüsselsheim (ots)

Am Freitag, 05.09.2025 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Sommerdamm" in Rüsselsheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Auto um einen blauen VW Polo, welcher nach dem Zusammenstoß wegfuhr. Der 17-Jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der 06142-696-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
