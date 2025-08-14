Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250814.2 Hohwacht: Linienbus verunfallt - eine Person leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hohwacht (ots)

Am frühen Mittwochabend verunfallte ein Linienbus auf der L164 in Richtung Hohwacht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Linienbus gegen 17:50 Uhr die L164/ Eichenallee aus Lütjenburg kommend in Richtung Hohwacht. Der Bus sei ,ohne die Beteiligung anderer, nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette abgekommen, woraufhin der 49 Jahre alte Fahrer des Busses die Kontrolle verloren habe und gegen einen Baum prallte. Der Busfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl für die Unfallaufnahme als auch für die Bergung des Busses sperrten die Einsatzkräfte zeitweise die Straße für den Verkehr. Gegen 21:40 Uhr gaben sie die Fahrbahn endgültig wieder frei.

Die freiwilligen Feuerwehren Lütjenburg und Hohwacht-Neudorf unterstützten die Polizeibeamtinnen und -beamten bei dem Einsatz.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell