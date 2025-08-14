PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250814.2 Hohwacht: Linienbus verunfallt - eine Person leicht verletzt

POL-KI: 250814.2 Hohwacht: Linienbus verunfallt - eine Person leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Hohwacht (ots)

Am frühen Mittwochabend verunfallte ein Linienbus auf der L164 in Richtung Hohwacht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Linienbus gegen 17:50 Uhr die L164/ Eichenallee aus Lütjenburg kommend in Richtung Hohwacht. Der Bus sei ,ohne die Beteiligung anderer, nach rechts von der Fahrbahn auf die Bankette abgekommen, woraufhin der 49 Jahre alte Fahrer des Busses die Kontrolle verloren habe und gegen einen Baum prallte. Der Busfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl für die Unfallaufnahme als auch für die Bergung des Busses sperrten die Einsatzkräfte zeitweise die Straße für den Verkehr. Gegen 21:40 Uhr gaben sie die Fahrbahn endgültig wieder frei.

Die freiwilligen Feuerwehren Lütjenburg und Hohwacht-Neudorf unterstützten die Polizeibeamtinnen und -beamten bei dem Einsatz.

Alina Kelbing

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:18

    POL-KI: 250814.1 Kiel: Festnahme nach Ladendiebstahl mit Schlagring

    Kiel (ots) - Am frühen Dienstagabend kam es in einem Elektronikgeschäft in einem Kieler Einkaufszentrum zu einem Ladendiebstahl. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten fanden bei der Sachverhaltsaufnahme bei dem Beschuldigten unter anderem einen Schlagring, eine Softairwaffe und diverse Betäubungsmittel auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nahmen sie den Beschuldigten fest. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:22

    POL-KI: 250812.1 Kiel: Zwei Personen nach Raub verletzt - Zeugen gesucht

    Kiel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Germaniahafens zu einem Raub, wobei drei Täter zwei Männer verletzten und im Anschluss flüchteten. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben der Geschädigten hätten sie sich gegen 00:45 Uhr zu dritt im Bereich des Germaniahafens an dem ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:34

    POL-KI: 250811.2 Kiel: Zeuginnen und Zeugen nach schwerem Raub gesucht

    Kiel (ots) - Am frühen Montagmorgen kam es in der Preetzer Straße auf Höhe der Mühlenstraße zu einem schweren Raub, wobei zwei unbekannte Täter zwei Männer verletzten. Die beiden Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben der Geschädigten seien sie gegen 02:35 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren