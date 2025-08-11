Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250811.2 Kiel: Zeuginnen und Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Kiel (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in der Preetzer Straße auf Höhe der Mühlenstraße zu einem schweren Raub, wobei zwei unbekannte Täter zwei Männer verletzten. Die beiden Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Geschädigten seien sie gegen 02:35 Uhr in der Preetzer Straße in Richtung Werftstraße auf dem Gehweg gegangen, als plötzlich von der anderen Straßenseite zwei ihnen unbekannte Männer auf sie zugekommen seien. Die beiden Unbekannten hätten die beiden Männer unvermittelt angegriffen, wobei die Geschädigten verletzt worden seien. Es sei dann zwischen den vier Männern zu einem Gerangel gekommen. Einer der Täter habe daraufhin ein Messer gezogen und die beiden Männer bedroht. Ein zuvor unbeteiligter Mann habe das Geschehen beobachtet, sei dazugekommen und habe versucht, zu schlichten. Daraufhin seien beide Täter mit zwei Smartphones eines Geschädigten geflüchtet. Ein Smartphone habe ein Beschuldigter bei der Flucht in Richtung des Geschädigten zurückgeworfen. Die Einsatzkräfte nahmen eine Anzeige auf und fahndeten nach den zwei flüchtigen Personen, jedoch ohne Erfolg.

Die Beschuldigten seien zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 185cm groß und hätten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen sei schlank und habe einen unrasierten 3-Tage-Bart. Er habe eine dunkelblaue Trainingsjacke mit einem "Paris Saint Germain" Logo und eine Basecap getragen. Der andere Beschuldigte habe eine kräftige Statur und eine weiße "Lacoste" Jacke getragen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Beschuldigten geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0431 / 160 3333 zu melden.

Alina Kelbing

