POL-KI: 250812.1 Kiel: Zwei Personen nach Raub verletzt - Zeugen gesucht

Kiel: Zwei Personen nach Raub verletzt - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Germaniahafens zu einem Raub, wobei drei Täter zwei Männer verletzten und im Anschluss flüchteten. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Geschädigten hätten sie sich gegen 00:45 Uhr zu dritt im Bereich des Germaniahafens an dem dortigen Treppenaufstieg aufgehalten. Dort seien sie auf drei Männer aufmerksam geworden, die sich lautstark gestritten hätten. Einer dieser Männer sei dann auf einen der Geschädigten zugekommen, habe diesen unvermittelt angegriffen, ihn ins Gesicht geschlagen und ihm seine Jacke, in der sich persönliche Gegenstände und Bargeld befunden hätten, entrissen. Daraufhin hätten alle drei Täter auf einen zweiten Geschädigten eingeschlagen. Aufgrund der Schläge sei der Geschädigte zu Boden gestürzt, habe sich eine Kopfplatzwunde zugezogen und sei bewusstlos geworden. Im Anschluss seien die drei Täter in Richtung des Parkplatzes in der Straße Takler geflüchtet.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des 4. Polizeireviers leisteten bei dem Bewusstlosen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Kieler Krankenhaus. Die Einsatzkräfte nahmen eine Anzeige auf und fahndeten nach den drei flüchtigen Männern, jedoch ohne Erfolg.

Alle drei Täter seien männlich. Zwei der Beschuldigten seien etwa 165-175cm groß und hätten ein arabisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen sei schlank. Er habe zudem einen Vollbart, schwarze Haare nach vorne über die Stirn gekämmt und habe ein weißes Oberteil und eine helle, kurze Hose getragen. Der andere Beschuldigte habe keinen Bart getragen, sondern sei glattrasiert gewesen. Er habe ein graues Hemd, eine Jeans und eine Cap mit dem Schirm nach hinten getragen. Zu dem dritten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und sucht Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Beschuldigten geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0431 / 160 3333 zu melden.

