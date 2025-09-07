PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am 07.09.2025 um 17:52 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Lorscher Straße auf der Höhe Hausnummer 25 in Bürstadt.

Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW (Hersteller und Modell derzeit unbekannt) die Lorscher Straße hinter dem Geschädigten, welcher sich auf einem Elektrokleinstfahrzeug befand.

Hierbei schätzt der PKW Fahrer den Abstand zu dem Rollerfahrer falsch ein, sodass dieser ihn touchierte. Dadurch verlor der Rollerfahrer das Gleichgewicht und flog auf die Straße.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des PKW unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Unfall hatte sich der Geschädigte neben diversen Schürfwunden auch eine Kopfverletzung zugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich umgehend zu melden unter der

Polizeistation Lampertheim - Tel.: 06206 / 94400,

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

