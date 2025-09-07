PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bensheim-Schwanheim (ots)

Am Sonntag, den 07.09. gegen 02:50 Uhr, kam es auf der L3345, in Fahrtrichtung Einhausen bzw. Groß-Rohrheim, in Höhe des Forsthauses Schwanheim zu einem Alleinunfall eines 48-Jährigen Motorradfahrers.

Der Fahrer kam im Bereich einer leichten Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum liegen. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, wurde er im Anschluss durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bensheim, unter 06251-84680, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 03:26

    POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Höchst, Frankfurter Straße, gesucht.

    Höchst im Odenwald (ots) - In der Zeit von Freitag, 05.09.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße in Höchst i. Odw. zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem geparkten PKW-Anhänger. An dem Anhänger entstand Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 20:04

    POL-HP: Biblis: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer

    Biblis (ots) - Am 05.09.2025 gegen 15:49 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Mannheim mit seinem Leichtkraftrad (Roller) die B44 aus Richtung Groß-Rohrheim in Richtung Bürstadt. Eine 73 Jahre alte Frau aus Biblis befuhr mit ihrem PKW die B44 aus Richtung Bürstadt kommend in Richtung Biblis. Die Frau wollte links nach Biblis in die Bürstädter Straße abbiegen, als sie mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 05:53

    POL-GG: Auto flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrrad

    Rüsselsheim (ots) - Am Freitag, 05.09.2025 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Sommerdamm" in Rüsselsheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Auto um einen blauen VW Polo, welcher nach dem Zusammenstoß wegfuhr. Der 17-Jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Hinweise auf den Unfallverursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren