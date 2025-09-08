Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 19-Jähriger ruft Naziparolen und wird festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend (7.9.) im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen. Zuvor war er gegen 19.00 Uhr in eine Auseinandersetzung verwickelt, bei welcher er unter anderem Naziparolen gerufen hatte. Eine alarmierte Streife nahm den jungen Mann am Europaplatz fest. Hierbei fanden sie bei seiner Durchsuchung ein Küchenmesser, welches er im Bereich des ÖPNV nicht führen darf. Ihn erwartet deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens verfassungswidriger Organisationen.

