Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 19-Jähriger ruft Naziparolen und wird festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend (7.9.) im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen. Zuvor war er gegen 19.00 Uhr in eine Auseinandersetzung verwickelt, bei welcher er unter anderem Naziparolen gerufen hatte. Eine alarmierte Streife nahm den jungen Mann am Europaplatz fest. Hierbei fanden sie bei seiner Durchsuchung ein Küchenmesser, welches er im Bereich des ÖPNV nicht führen darf. Ihn erwartet deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

