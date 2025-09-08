Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Autoaufbruch am Badesee

Trebur (ots)

Am Sonntag (07.09.) wurde der Mandlacher Weg im Bereich des dortigen Badesees und Campingplatzes zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 12.40 und 13.10 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten schwarzen VW Polo und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Geldbeutel samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell