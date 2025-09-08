Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Wer hat entwendetes Motorrad gesehen?

Griesheim (ots)

Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende auf ein Motorrad in der Nehringstraße abgesehen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DA-TJ 97 war am Samstagabend (6.9.) gegen 18.00 Uhr am Straßenrand geparkt worden. Am Sonntagabend (7.9.) gegen 18.45 Uhr bemerkte die Eigentümerin das Fehlen ihres Fahrzeugs. Wie die Unbekannten das Motorrad entwendeten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu dem Motorrad geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

