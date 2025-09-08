PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Wer hat entwendetes Motorrad gesehen?

Griesheim (ots)

Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende auf ein Motorrad in der Nehringstraße abgesehen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DA-TJ 97 war am Samstagabend (6.9.) gegen 18.00 Uhr am Straßenrand geparkt worden. Am Sonntagabend (7.9.) gegen 18.45 Uhr bemerkte die Eigentümerin das Fehlen ihres Fahrzeugs. Wie die Unbekannten das Motorrad entwendeten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu dem Motorrad geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:28

    POL-DA: Lampertheim: Mitarbeiter hält flüchtigen Ladendieb fest und wird attackiert

    Lampertheim (ots) - Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Neuschloßstraße hat am Freitagabend (05.09), gegen 20.30 Uhr, einen 44 Jahre alten Ladendieb nach einer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 37-jährige Angestellte bemerkte zuvor den Diebstahl von Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten, als der Verdächtige mit den Artikeln den ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:19

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ins Visier von Einbrechern geriet am Samstagabend (6.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Haus und hebelten im Inneren eine Wohnungstür auf. Zwischen 13.50 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung, bevor sie unbemerkt ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:15

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Geld aus Mercedes entwendet

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Auf zurückgelassenes Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Freitag (05.09.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Wilhelm-Leuschner-Straße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Mercedes ein und entwendeten dort das Geld. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren