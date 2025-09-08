Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Geld aus Mercedes entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf zurückgelassenes Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Freitag (05.09.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Wilhelm-Leuschner-Straße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Mercedes ein und entwendeten dort das Geld.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell