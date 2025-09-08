Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Ungebetener Besuch beim Angelverein/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (06.09.) das Vereinsheim des Angelvereins "Im Wüsten Forst" aufgebrochen und sich durch ein Fenster Zugang verschafft. Sie erbeuteten Bargeld.

Die Ermittlungen zu den Tätern hat die Polizeistation Bischofsheim übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell