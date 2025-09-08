POL-DA: Bürstadt: Verkehrsfahnder stoppen 26-Jährigen/62 "Sachen" zu schnell
Bürstadt (ots)
Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Samstagnachmittag (06.09.) auf der Bundesstraße 47 einen 26 Jahre alten Autofahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 162 "Sachen". Den 26-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell