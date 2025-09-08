PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Transporter aufgebrochen/Werkzeuge entwendet

Lampertheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (05.09.) und Sonntagabend (07.09.) wurde die "Erste Neugasse" zum Tatort eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem dort geparkten Renault Master und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

