POL-DA: Lampertheim: Transporter aufgebrochen/Werkzeuge entwendet
Lampertheim (ots)
In der Zeit zwischen Freitagabend (05.09.) und Sonntagabend (07.09.) wurde die "Erste Neugasse" zum Tatort eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem dort geparkten Renault Master und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.
