POL-DA: Bensheim: Einbruch in Gaststätte
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Samstag (06.09.), in der Zeit zwischen etwa 4.30 und 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte "Am Rinnentor". Die Kriminellen brachen zwei Spiel- und einen Dartautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.
Das Kommissariat 41 in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell