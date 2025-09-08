Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Gaststätte

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (06.09.), in der Zeit zwischen etwa 4.30 und 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte "Am Rinnentor". Die Kriminellen brachen zwei Spiel- und einen Dartautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.

