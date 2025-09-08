PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Gaststätte

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (06.09.), in der Zeit zwischen etwa 4.30 und 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte "Am Rinnentor". Die Kriminellen brachen zwei Spiel- und einen Dartautomaten auf und erbeuteten daraus das Geld. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in Bensheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 08:44

    POL-DA: Dieburg: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Supermarkt / Wer hat etwas beobachtet?

    Dieburg (ots) - Kriminelle nahmen am Samstagmorgen (6.9.) zwei Notausgangstüren eines Supermarkts ins Visier. Sie hebelten diese gewaltsam auf und gelangten so gegen 3.15 Uhr in den Markt in der Straße "Im Flürchen". Dort nahmen sie zwei Geldkassetten an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die am Samstagmorgen etwas bemerkt haben und ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 20:38

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Bürstadt (ots) - Am 07.09.2025 um 17:52 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Lorscher Straße auf der Höhe Hausnummer 25 in Bürstadt. Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW (Hersteller und Modell derzeit unbekannt) die Lorscher Straße hinter dem Geschädigten, welcher sich auf einem Elektrokleinstfahrzeug befand. Hierbei schätzt der PKW Fahrer den Abstand zu dem Rollerfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren