PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Supermarkt
Wer hat etwas beobachtet?

Dieburg (ots)

Kriminelle nahmen am Samstagmorgen (6.9.) zwei Notausgangstüren eines Supermarkts ins Visier. Sie hebelten diese gewaltsam auf und gelangten so gegen 3.15 Uhr in den Markt in der Straße "Im Flürchen". Dort nahmen sie zwei Geldkassetten an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Samstagmorgen etwas bemerkt haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 20:38

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Bürstadt (ots) - Am 07.09.2025 um 17:52 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in der Lorscher Straße auf der Höhe Hausnummer 25 in Bürstadt. Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW (Hersteller und Modell derzeit unbekannt) die Lorscher Straße hinter dem Geschädigten, welcher sich auf einem Elektrokleinstfahrzeug befand. Hierbei schätzt der PKW Fahrer den Abstand zu dem Rollerfahrer ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:45

    POL-HP: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bensheim-Schwanheim (ots) - Am Sonntag, den 07.09. gegen 02:50 Uhr, kam es auf der L3345, in Fahrtrichtung Einhausen bzw. Groß-Rohrheim, in Höhe des Forsthauses Schwanheim zu einem Alleinunfall eines 48-Jährigen Motorradfahrers. Der Fahrer kam im Bereich einer leichten Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum liegen. Hierbei zog er sich schwerste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren