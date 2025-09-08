Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Supermarkt

Wer hat etwas beobachtet?

Dieburg (ots)

Kriminelle nahmen am Samstagmorgen (6.9.) zwei Notausgangstüren eines Supermarkts ins Visier. Sie hebelten diese gewaltsam auf und gelangten so gegen 3.15 Uhr in den Markt in der Straße "Im Flürchen". Dort nahmen sie zwei Geldkassetten an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Samstagmorgen etwas bemerkt haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell