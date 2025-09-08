POL-DA: Birkenau: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung
Birkenau (ots)
Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Montag, 22.September, in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr, am Rathaus in der Hauptstraße 119 ein. Für diese ist keine Anmeldung notwendig.
Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad bzw. den E-Scooter erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell