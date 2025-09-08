Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Fahrraddieben keine Chance geben - Einladung zur Fahrradcodierung

Birkenau (ots)

Die Polizei lädt interessierte Fahrradbesitzer zur kostenlosen Fahrradcodierung am Montag, 22.September, in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr, am Rathaus in der Hauptstraße 119 ein. Für diese ist keine Anmeldung notwendig.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad bzw. den E-Scooter erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

