POL-DA: Pfungstadt: Naziparolen gerufen
39-Jähriger vorläufig festgenommen
Pfungstadt (ots)
Durch eine Streife der Polizeistation Pfungstadt konnte am Samstagabend (6.9.) ein 39 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden, nachdem er mehrfach Naziparolen gerufen hatte. Der alkoholisierte Mann wurde gegen 19.55 Uhr von einem Zeugen gemeldet, als dieser gegen sein Tor schlug und laut herumschrie. Die Beamten nahmen den Mann in der Mainstraße vorläufig fest und eröffneten gegen den 39-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von verfassungswidrigen Organisationen.
