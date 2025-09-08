Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Böller entfachen Brand vor Bar

Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Zeugen meldeten am Samstagmorgen (6.9.) mindestens zwei maskierte Männer, die Gegenstände vor einer Bar in der Straße "Am Bahnhof" ablegten. Kurz darauf verließen sie fluchtartig den Bereich, wonach es gegen 7.50 Uhr vor der Bar zu einem Brand kam. Nach ersten Ermittlungen verursachten Böller den Schaden. Möglicherweise steht ein grauer Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen in Zusammenhang mit der Tat. Dieser fuhr in Richtung Aschaffenburg davon.

Zwei Täter konnten bislang beschrieben werden. Sie hatten beide Mund und Nase mit einer schwarzen Maske bedeckt. Sie werden als schlank und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Einer trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, einen schwarzen Hoodie und schwarze Schuhe. Der andere war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißem Logo bekleidet. Er trug ebenfalls einen schwarzen Hoodie, allerdings mit Logo auf der Brust. Zudem hatte er schwarze Schuhe mit weißen Sohlen an.

Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt etwas bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

