Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Taxis und Fassade beschädigt/37-Jähriger unter Tatverdacht

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07.09.), gegen 3.30 Uhr, randalierte ein Mann am Bahnhofsplatz. Er warf zunächst eine Bierflasche gegen die Fassade einer dortigen Bäckerei und beschädigte zudem mutwillig zwei Taxis. Insgesamt entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen verständigten die Polizei, die dem Randalierer allerdings nicht mehr habhaft werden konnte. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergab sich allerdings rasch ein Tatverdacht gegen einen 37-jährigen, in Rüsselsheim wohnhaften Mann. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an.

