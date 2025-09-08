Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Rai-Breitenbach: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Breuberg (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag (07.09.), in der Zeit zwischen 14.35 und 17.45 Uhr, einen in der Kreuzstraße abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 205 LOH samt Schutzhelm.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

