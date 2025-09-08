PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Rai-Breitenbach: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Breuberg (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag (07.09.), in der Zeit zwischen 14.35 und 17.45 Uhr, einen in der Kreuzstraße abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 205 LOH samt Schutzhelm.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:03

    POL-DA: Bischofsheim: Ungebetener Besuch beim Angelverein/Zeugen gesucht

    Bischofsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (06.09.) das Vereinsheim des Angelvereins "Im Wüsten Forst" aufgebrochen und sich durch ein Fenster Zugang verschafft. Sie erbeuteten Bargeld. Die Ermittlungen zu den Tätern hat die Polizeistation Bischofsheim übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 09:58

    POL-DA: Rüsselsheim: Taxis und Fassade beschädigt/37-Jähriger unter Tatverdacht

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (07.09.), gegen 3.30 Uhr, randalierte ein Mann am Bahnhofsplatz. Er warf zunächst eine Bierflasche gegen die Fassade einer dortigen Bäckerei und beschädigte zudem mutwillig zwei Taxis. Insgesamt entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen verständigten die Polizei, die dem Randalierer ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 09:49

    POL-DA: Babenhausen: Böller entfachen Brand vor Bar / Polizei sucht Zeugen

    Babenhausen (ots) - Zeugen meldeten am Samstagmorgen (6.9.) mindestens zwei maskierte Männer, die Gegenstände vor einer Bar in der Straße "Am Bahnhof" ablegten. Kurz darauf verließen sie fluchtartig den Bereich, wonach es gegen 7.50 Uhr vor der Bar zu einem Brand kam. Nach ersten Ermittlungen verursachten Böller den Schaden. Möglicherweise steht ein grauer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren