POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Ins Visier von Einbrechern geriet am Samstagabend (6.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Haus und hebelten im Inneren eine Wohnungstür auf. Zwischen 13.50 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung, bevor sie unbemerkt flüchteten.
Zeugen, die am Samstag etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
