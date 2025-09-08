PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ins Visier von Einbrechern geriet am Samstagabend (6.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Haus und hebelten im Inneren eine Wohnungstür auf. Zwischen 13.50 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, die am Samstag etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

