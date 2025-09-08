PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mitarbeiter hält flüchtigen Ladendieb fest und wird attackiert

Lampertheim (ots)

Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Neuschloßstraße hat am Freitagabend (05.09), gegen 20.30 Uhr, einen 44 Jahre alten Ladendieb nach einer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 37-jährige Angestellte bemerkte zuvor den Diebstahl von Lebensmitteln und Körperpflegeprodukten, als der Verdächtige mit den Artikeln den Markt verließ und holte ihn anschließend zu Fuß ein. Er konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hierbei schlug der Festgenommene den Mitarbeiter.

Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich aufgrund von Alkoholeinfluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:19

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ins Visier von Einbrechern geriet am Samstagabend (6.9.) ein Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Die Kriminellen verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Haus und hebelten im Inneren eine Wohnungstür auf. Zwischen 13.50 Uhr und 23.30 Uhr entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung, bevor sie unbemerkt ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:15

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Geld aus Mercedes entwendet

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Auf zurückgelassenes Bargeld hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Freitag (05.09.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Wilhelm-Leuschner-Straße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Mercedes ein und entwendeten dort das Geld. Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:07

    POL-DA: Breuberg/Rai-Breitenbach: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Breuberg (ots) - Unbekannte entwendeten am Sonntag (07.09.), in der Zeit zwischen 14.35 und 17.45 Uhr, einen in der Kreuzstraße abgestellten grauen Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 205 LOH samt Schutzhelm. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren