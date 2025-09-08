Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur/Groß-Gerau/Riedstadt: Fahrzeugbrände und brennende Mülltonnen halten Feuerwehr und Polizei auf Trab

Trebur/Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

In der Lindenstraße in Trebur, der Hölderlinstraße in Dornheim und in der Albert-Schweitzer-Straße in Wolfskehlen, kam es in der Nacht zum Samstag (06.09.), zwischen 01.30 und 02.30 Uhr zu insgesamt drei, teils versuchten Brandstiftungen an Autos. In Trebur und in Dornheim wurden die Brände durch Anwohner zeitnah entdeckt und gelöscht, so dass es dort zu keinem Vollbrand der Fahrzeuge kam. In Wolfskehlen stand der Wagen dagegen allerdings in Vollbrand. Das Feuer griff dort zudem auf eine angrenzende Hecke über und ein Stromkasten wurde durch die Hitze leicht in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht zum Montag (08.09.), gegen 4.30 Uhr, wurden den Rettungskräften außerdem in Trebur an der "Oberen Pforte" die Brände eines Papiermüllcontainers sowie einer kleineren Mülltonne gemeldet.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei den Ermittlern zu melden.

