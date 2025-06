POL-EU: Daumen rauf, Daumen runter: Präventionsaktion an der Hermann-Josef-Grundschule

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Im Rahmen einer landesweiten Initiative zur Schulwegsicherheit führte die Polizei Euskirchen am Montagmorgen (16. Juni) gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der zweiten Klasse der Hermann-Josef-Grundschule am Keltenring eine besondere Verkehrsaktion durch: Unter dem Motto "Lob und Tadel" beteiligten sich die Kinder aktiv an einer Geschwindigkeitskontrolle - unterstützt durch Lehrkräfte, den Bezirksdienst Euskirchen sowie Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei Euskirchen.

Ziel der Maßnahme war es, das Verhalten von Verkehrsteilnehmenden im Umfeld von Schulen zu beeinflussen - insbesondere durch Bewusstmachung und direkte Ansprache anstelle von Bußgeldern.

Im direkten Umfeld der Schule wurden Fahrzeuge mittels Lasermessgerät kontrolliert. Im Anschluss erfolgte ein kurzes verkehrsdidaktisches Gespräch mit den Fahrerinnen und Fahrern - durchgeführt gemeinsam von den eingesetzten Polizeikräften und den beteiligten Grundschulkindern.

33 Verkehrsteilnehmende, die sich an die zulässige Geschwindigkeit hielten, wurden mit einem "Dankzettel" für ihr vorbildliches Verhalten belohnt.

Sechs Fahrzeugführende, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten, erhielten einen "Denkzettel" in Form einer symbolischen "roten Karte" mit einem "Daumen runter" sowie ein erklärendes Gespräch mit den Kindern und Beamtinnen und Beamten. Eine weitere Ahndung erfolgte dabei nicht.

Gerade im Umfeld von Schulen und Kindertageseinrichtungen kann ein zu hohes Tempo schwerwiegende Folgen haben. Kinder sind im Straßenverkehr oft unvorhersehbar - umso wichtiger ist es, dass alle Verkehrsteilnehmenden besondere Rücksicht nehmen.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich bei der Hermann-Josef-Grundschule für die engagierte Zusammenarbeit.

