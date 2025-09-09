Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen mehrere Kellerräume ins Visier

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie zwischen Freitagmorgen (5.9.) und Montagabend (8.9.) etwa 18.30 Uhr mindestens fünf Kellerabteile auf und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand eine Schleifmaschine. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell