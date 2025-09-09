Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Brand in Erdgeschosswohnung/Drei Katzen kommen bei Feuer um

Bürstadt (ots)

Am Montagabend (08.09.), gegen 20.45, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße alarmiert. In der Küche einer Erdgeschosswohnung geriet nach vorläufigen Erkenntnissen Essen in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, konnten aber nicht verhindern, dass drei in der Wohnung befindliche Hauskatzen durch das Feuer umkamen. Die Hausbewohner konnten das Gebäude allesamt rechtzeitig verlassen. Die Erdgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Räume wurden von Kräften des THW verschlossen. Die übrigen Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und genauen Brandursache dauern an und wurden vom Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei übernommen.

