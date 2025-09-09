PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Brand in Erdgeschosswohnung/Drei Katzen kommen bei Feuer um

Bürstadt (ots)

Am Montagabend (08.09.), gegen 20.45, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße alarmiert. In der Küche einer Erdgeschosswohnung geriet nach vorläufigen Erkenntnissen Essen in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig, konnten aber nicht verhindern, dass drei in der Wohnung befindliche Hauskatzen durch das Feuer umkamen. Die Hausbewohner konnten das Gebäude allesamt rechtzeitig verlassen. Die Erdgeschosswohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Räume wurden von Kräften des THW verschlossen. Die übrigen Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und genauen Brandursache dauern an und wurden vom Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:13

    POL-DA: Heppenheim: Drogen im Straßenverkehr(DiS)- Polizei stoppt fünf berauschte Fahrer

    Heppenheim (ots) - Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Im Rahmen eines Fortbildungstages am Montag (08.09.) führten 15 Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße unter Anleitung erfahrener und bezüglich der Thematik spezialisierter Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen, neben einer theoretischen ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 08:06

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehmen mehrere Kellerräume ins Visier / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Durch bislang unbekannte Täter kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie zwischen Freitagmorgen (5.9.) und Montagabend (8.9.) etwa 18.30 Uhr mindestens ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:40

    POL-DA: Groß-Zimmern: Tierfuttergeschäft aufgebrochen / Polizei sucht Zeugen

    Groß-Zimmern (ots) - Unbekannte machten sich an einem Tierfuttergeschäft in der Max-Plank-Straße zu schaffen. Sie hebelten zwischen Samstagabend (6.9.) etwa 19.30 Uhr und Montagmorgen (8.9.) etwa 8.15 Uhr ein Bürofenster auf, um so ins Innere des Ladens zu gelangen. Nach bisherigen Ermittlungen ist kein Diebesgut bekannt. Die Täter flüchteten in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren