POL-DA: Viernheim: Autofahrer mit 80 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/30-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot
Viernheim (ots)
Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung stoppten zivile Verkehrsfahnder der Polizei Südhessen am Dienstagnachmittag (09.09.) auf der A 659 einen 30 Jahre alten Autofahrer aus Mannheim mit 180 km/h anstatt der maximal dort erlaubten 100 Stundenkilometer. Ihn erwarten nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 700 Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell