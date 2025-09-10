POL-DA: Viernheim: Autofahrer mit 80 "Sachen" zu viel auf dem Tacho/30-Jährigen erwarten drei Monate Fahrverbot

Wald-Michelbach (ots) - Am 06.09.25 gegen 18 Uhr parkte eine Dame aus dem Kreis Bergstraße ihren blauen Mercedes SUV auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Bahndamm in Wald-Michelbach. Als die Dame nach dem Einkauf an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom ...

