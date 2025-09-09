Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Wald-Michelbach (ots)

Am 06.09.25 gegen 18 Uhr parkte eine Dame aus dem Kreis Bergstraße ihren blauen Mercedes SUV auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Bahndamm in Wald-Michelbach. Als die Dame nach dem Einkauf an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Wald-Michelbach (06207/9405-20) telefonisch in Verbindung zu setzen.

