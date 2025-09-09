POL-HP: Wald-Michelbach - Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes
Wald-Michelbach (ots)
Am 06.09.25 gegen 18 Uhr parkte eine Dame aus dem Kreis Bergstraße ihren blauen Mercedes SUV auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Bahndamm in Wald-Michelbach. Als die Dame nach dem Einkauf an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Wald-Michelbach (06207/9405-20) telefonisch in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
