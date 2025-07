Polizei Köln

POL-K: 250710-1-K Vier Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Umfangreiches Beweismittel sichergestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Streifenteams haben am Dienstagnachmittag vier mutmaßliche Wohnungseinbrecher (37, 41, 51, 51) in Köln-Mülheim vorläufig festgenommen und Schmuck, Bargeld sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt. Die Tatverdächtigen werden heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Einbrüchen, dauern an.

Gegen 13 Uhr meldete ein Anwohner verdächtige Personen an einem Mehrfamilienhaus in der Grünstraße. Zwei Männer seien in das Haus gegangen, ein dritter habe draußen telefoniert und das Gebäude beobachtet.

Als die Streifenteams kurz darauf eintrafen, warf der Schmiere stehende Mann beim Erkennen der Beamten sein Handy in ein Gebüsch und versuchte vergeblich zu flüchten.

Nahezu zeitgleich verließen zwei weitere Männer das Mehrfamilienhaus und versuchten sich zu verstecken. Ein Beamter hielt sie mithilfe der Androhung des Einsatzes eines Distanz-Elektroimpulsgeräts bis zum Eintreffen der Verstärkung unter Kontrolle.

Im Hinterhof traf eine weitere Streife auf den vierten Tatverdächtigen. Er hatte Schmuck und Bargeld bei sich. Auch ihn nahmen die Einsatzkräfte fest.

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung des 37-jährigen Verdächtigen fanden die Polizisten unter anderem Testsäuren zur Prüfung von Edelmetallen, eine Feinwaage und weiteres Einbruchswerkzeug. Insgesamt stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher.

- Schraubendreher, Schraubenschlüssel (teils am Körper versteckt) - Mobiltelefone, Handschuhe - Bargeld - Schmuck. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell