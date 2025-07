Polizei Köln

POL-K: 250709-4-K Autodiebe flüchten mit gestohlenen Fahrzeugen vor der Polizei - Lexus sichergestellt

Köln (ots)

Bislang noch unbekannte Autodiebe haben am Mittwochmorgen (9. Juli) am Flughafen KölnBonn einen geparkten Toyota entwendet und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war einem Mitarbeiter des Parkhauses gegen 6.15 Uhr aufgefallen, dass ein Toyota und ein Lexus jeweils hinter anderen Autofahrern die Schranke der Ausfahrt passiert hatten. Hierzu hatten sie mutmaßlich die geöffnete Schrankenanlage genutzt, ohne selber ein Kassenticket zu lösen. Dem Zeugen kam dieses Verhalten allerdings verdächtig vor. Als alarmierte Polizisten den Lexus- Fahrer daraufhin anhalten wollten, trat dieser stattdessen aufs Gaspedal. Bei der anschließenden Verfolgung des Wagens fuhr der Verdächtige dann mit hohem Tempo durch die Innenstadt, missachtete mehrfach das Rotlicht und prallte schließlich mit dem Lexus gegen ein unbeteiligtes Auto sowie einen Bauzaun. Der Fahrer setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort. Nach einer kurzen Überprüfung des zurückgelassenen Fluchtautos fiel jedoch schnell auf, dass der Lexus bereits in Dresden als gestohlen gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin den Wagen für die weiteren Ermittlungen sicher.

Das Kriminalkommissariat 74 fragt nun:

Wer kann Angaben zum Verbleib des weißen Toyota RAV 4 mit mutmaßlich Gießener Städtekennung (GI) machen?

Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der beiden gesuchten Fahrer geben?

Hinweise, nimmt die Kripo Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bn/al)

