POL-K: 250709-3-K Zwei Trickdiebinnen in Köln-Rath unterwegs - Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen

Die Kriminalpolizei sucht aktuell nach zwei etwa 35-40 Jahre alten und 1,70 Meter großen Trickdiebinnen, die am Dienstagabend (8. Juli) in Köln-Rath einen Mann (64) in dessen Wohnung bestohlen haben sollen. Das Duo ergaunerte dabei mehrere Uhren, Schmuckstücke sowie Bargeld und flüchtete nach dem Vorfall mit der Beute.

Ersten Ermittlungen nach hatte sich der 64-Jährige vor der Tat mehrfach mit einer der beiden Frauen getroffen, nachdem diese sich auf eine Bekanntschaftsanzeige hin gemeldet hatte. Die Frau stellte sich bei den Verabredungen als "Laura" vor. Sie wird als kräftig und mit dunkelblonden zurückgesteckten Haaren beschrieben.

Am Dienstag erschien "Laura" dann an der Wohnanschrift des Kölners. Dieses Mal allerdings in Begleitung einer Komplizin. Während sich alle drei anschließend in der Wohnung aufhielten, sollen die beiden Gesuchten den 64-Jährigen abgelenkt und einen unbeobachteten Moment für die Tat ausgenutzt haben. Erst unmittelbar nach dem Besuch, bemerkte der 64-Jährige dann den Diebstahl.

Laut Angaben des Geschädigten soll die Komplizin sehr schlank sein. Sie hat schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Kopfbedeckung und dunkle Bekleidung.

Hinweise, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

